Tatry: Ratownicy TOPR odnaleźli ciało poszukiwanego turysty

Policja sprawdza, czy odnaleziona ofiara gór to turysta, który w poniedziałek 20 maja wyszedł i nie wrócił na noc do schroniska na Hali Gąsienicowej. Dyżurny ratownik TOPR Rafał Mikler powiedział, że ratownicy nie mają pewności, czy to ten konkretny turysta, jego tożsamość jest ustalana.

Tatry. Ratownicy TOPR znaleźli ciało poszukiwanego turysty w rejonie północnej ściany Świnicy

Następnego dnia rano ratownicy patrolujący teren ze śmigłowca w rejonie północnej ściany Świnicy wypatrzyli zwłoki. Według ratowników TOPR turysta zgubił szlak, wszedł na trudny teren i spadł z dużej wysokości. Ciało turysty zostało już przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Tatrzański Park Narodowy wydał komunikat dotyczących obecnych warunków pogodowych w Tatrach. W niżej położonych szlakach nie ma już śniegu, jednak miejscami jest bardzo ślisko i mokro. Turyści przebywający w Tatrach proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza na Świnicy i na odcinku między Doliną Chochołowską i Lejową. Wysokie temperatury przyczyniły się także do wezbrania potoków. W wyższych partiach gór nadal zalega ciężki i mokry śnieg, który może utrudniać poruszanie się.