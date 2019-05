Sześcioraczki z Krakowa czują się dobrze. Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela to ewenement

REKLAMA

W poniedziałek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do niezwykłego porodu. Młoda mama urodziła sześcioraczki - cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Jak mówiła wczoraj rzeczniczka krakowskiego szpitala to jedyny taki przypadek w Polsce. - Taka ciąża zdarza się raz na 4,7 miliarda wszystkich ciąż na świecie, to bardzo rzadki przypadek - mówiła rzeczniczka Maria Włodkowska.

Sześcioraczki z Krakowa. Stan noworodków dobry

We wtorek lekarze z krakowskiego szpitala mówili o tym, że "dzieci urodziły się w zaskakująco dobrym stanie, jak na sześcioraczki". Dodają, że wykazują typowe dla wcześniaków cechy niedojrzałości - układu oddechowego i układu nerwowego.

Rozwój w towarzystwie pięciu pozostałych kolegów zawsze jest trudniejszy

- mówi prof. Ryszard Lauterbach.

Ginekolog Tomasz Bereza i prof. Ryszard Lauterbach, kierownik oddziału Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie mówili, że są zadowoleni ze stanu noworodków, ale podkreślają, że nadal wymagają kilku miesięcy specjalistycznej opieki i monitorowania rozwoju. Szacują, że dzieci będą mogły wyjść ze szpitala, gdy będą miały 2,5-3 miesięcy. - Dzieci o tej masie tak długo zazwyczaj przebywają w szpitalu - tłumaczą lekarze.

Obawiamy się wszystko, co jest związane z ich niedojrzałością. Na szczęście na razie udało się rozwiązać wszystkie problemy. Wszystkie dzieci oddychają już przy pomocy nieinwazyjnej wentylacji, bez respiratora

- informują lekarze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dodają, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest najlepszym miejscem, w którym mogło dojść do tak nietypowego i trudnego porodu. Podkreślono również, że dobry jest także stan mamy sześcioraczków, pomimo że przeszła tak inwazyjny zabieg. Lekarz podkreślał, że była świetną pacjentką. - Nie ulegała mitom z internetu i bardzo racjonalnie podchodziła do sprawy - podkreślono.

Tata sześcioraczków z Krakowa: To duża radość, ale mamy też masę obaw

Podczas wtorkowej konferencji poznaliśmy już imiona szóstki dzieci - dwóch chłopców i czterech dziewczynek: Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela. Cała szóstka dołączy do pierwszego syna pary z Krakowa - 2,5-letniego Oliwiera.

To duża radość, ale mamy też masę obaw. Cieszymy się, że dzieci są w tak dobrych rękach. Ze swojej strony możemy im zagwarantować ciepło, miłość i to, że cały czas przy nich będziemy. Tylko tyle możemy zrobić

- mówił ojciec sześcioraczków z Krakowa. Dodał, że nie chce na razie wybiegać za dużo w przyszłość i planować tego, jak będzie wyglądało wychowywanie takiej gromadzki dzieci. - Staramy się żyć każdym dniem i cieszyć się, że z dziećmi wszystko jest w porządku - mówił mieszkaniec Krakowa.