Kraków. Nadzy zabili jagnię przed bramą Auschwitz. Jest prawomocny wyrok sądu

pwiejacz 2 godziny temu

Kara nieproporcjonalna do przewinienia podważa wiarygodność Sądu. Kara należała się temu, kto zabił jagnię w sposób niepotrzebnie okrutny i w miejscu publicznym. Pozostali jedynie zasiewali zgorszenie w miejscu publicznym, za co powinny być jedynie grzywny, chyba że to recydywa. Robili to przed bramą obozu, a nie na jego terenie, więc co do wykorzystywania symboliki równie dobrze by zawinili gdyby to samo zrobili w dowolnym innym miejscu miasta o nazwie Oświęcim, a które kojarzy się jednoznacznie. A skoro tak, to w Oświęcimiu powinny zostać zakazane wszelkie zabawy, śluby czy wesela - bo przecież one także stoją w sprzeczności z pamięcią o tym okropnym obozie.