Ślązacy bojkotują męską pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Powodem jest abp. Marek Jędraszewski

Męska pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śląskich, jak co roku, miała ruszyć 26 maja. Okazuje się jednak, że część stałych pielgrzymów, odmawia uczestnictwa w niej. To kolejna konsekwencja filmu "Tylko nie mów nikomu", który pokazał skalę ukrywania pedofilii w Kościele w Polsce.

Ślązacy nie chcą słuchać arb. Marka Jędraszewskiego

Jak informuje "Super Express" duża grupa pielgrzymów ze Śląska nie chce uczestniczyć w pielgrzymce do Piekar Śląskich, ponieważ uroczystą homilię ma tam wygłosić abp. Marek Jędraszewski. Tłumaczą, że nie mogą pozwolić na to, aby arcybiskup, który nazwał film braci Sekielskich "kłamstwem", uczestniczył w ich corocznej pielgrzymce. Dodają, że mają dość ukrywania prawdy przez Kościół i żądają, aby duchowni w końcu wzięli odpowiedzialność za swoje czyny. Piotr Polmański, działacz "Solidarności", który bierze w niej udział od wielu lat, wystosował w tej sprawie list do katowickiego metropolity abp. Wiktora Skworca. Zażądał interwencji i zakazania abp. Jędraszewskiemu uczestnictwa w mszy. Zdaje się jednak, że komunikat nie wywołał reakcji, bo arcybiskup nadal ma wygłosić homilię.

To nie pierwszy protest przeciwko abp. Markowi Jędraszewskiemu. Jeszcze przed premierą filmu braci Sekielskich, wiele osób sprzeciwiało się temu, aby arcybiskup uczestniczył m.in. w mszy świętej z okazji 100-lecia szkoły w Poznaniu. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele tłumaczyli, że metropolita krakowski wypowiadał się z pogardą m.in. o osobach LGBT, a także "roztoczył parasol ochronny" nad abp. Juliuszem Paetzem, oskarżanym o molestowanie kleryków.

Niedługo potem Joanna Adamik z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej udzieliła wywiadu, w którym nazwała protesty przeciwko arcybiskupowi Jędraszewskiemu "nagonką w czystej postaci".