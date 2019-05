Sondaż. Polacy chcą wypłacania odszkodowań przez Kościół dla ofiar pedofilii

REKLAMA

Z sondażu wykonanego dla RMF FM, RMF24.pl, dziennik.pl i "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, że zdecydowana większość Polaków popiera pomysł, by odszkodowania dla ofiar wykorzystywanych seksualnie przez duchownych były wypłacane przez Kościół. Badanie zostało przeprowadzone po publikacji dokumentu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu".

Sondaż. 74 procent badanych za tym, by Kościół wypłacał odszkodowania ofiarom pedofilii

74,1 procent badanych uważa, że Kościół powinien wypłacić odszkodowania dla osób wykorzystanych seksualnie przez duchownych. Przeciwnych temu pomysłowi jest z kolei tylko 12,8 procent ankietowanych. Zdania na ten temat nie ma 13 procent Polaków.

Przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych sondaż sprawdził także, jak po premierze filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" postrzegany jest Kościół. Badanym zadano pytanie, czy ujawnienie skali pedofilii w kościele katolickim wzmocni czy osłabi polski Kościół. Ponad połowa, bo 53,1 procent ankietowanych uważa, że dokument braci Sekielskich osłabi Kościół w Polsce. Innego zdania jest 7,1 procent badanych, którzy uważają, że publikacja dokumentu może pomóc wzmocnić Kościół.

"Tylko nie mów nikomu" i jego wpływ na polski Kościół. 54 procent badanych chce dymisji Episkopatu Polski

Wcześniej podobny sondaż przeprowadzono na zlecenie "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i TOK FM. Z tego badania wynika, że aż 60 procent badanych uważa, że to cały Kościół (jako instytucja) powinien ponosić odpowiedzialność za pedofilię wśród duchownych. 34 procent badanych uważa z kolei, że karani za swoje czyny powinni być tylko poszczególni księża, którzy dopuścili się molestowania nieletnich. W sondażu zapytano ankietowanych także o film "Tylko nie mów nikomu" - według aż 72 procent badanych dokument przedstawił prawdziwą skalę problemu pedofilii w Kościele.

Z innego badania wykonanego przez Pollster dla portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że aż u 57 procent ankietowanych film "Tylko nie mów nikomu" wpłynął na ich postrzeganie Kościoła. Z powodu ujawnienia ostatnich danych na temat skali pedofilii 54 procent badanych jest zdania, że Episkopat Polski powinien podać się do dymisji. Przyczyną według 80 procent z nich jest to, że hierarchowie kościelni nie robią zbyt wiele by chronić dzieci i młodzież przed molestowaniem przez duchownych.

W czwartek 16 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego w sprawie zaostrzenia kar dla pedofilów. Zakłada on m.in. zwiększenie kary za te przestępstwa z 15 do 30 lat oraz wycofaniu kar w zawieszeniu. Najbardziej brutalni gwałciciele będą musieli liczyć się z karą nawet bezwzględnego dożywocia.