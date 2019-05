Kraków. Z Wisły wyłowiono zwłoki zaginionego 27-letniego Pawła S. Potwierdziły to badania DNA

ps11111ps p馧 godziny temu Oceniono 5 razy 3

Co jest z tym Krakowem 瞠 co krok kto wpada do Wis造? Ju zaczynam podejrzewa czy nie grasuje tu jaki gang "wrzucaczy do wody". No bo nie wiem, czy ludzie chodzic nie potrafia, czy co? Moze jakis monitoring wzd逝 ca貫go nadbrze瘸 by si przyda?