Uwaga na burze i grad! Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju

We wtorek 21 maja zachmurzenie będzie duże, choć zdarzą się także przejaśnienia, a temperatura będzie wysoka - od 15 stopni w Rzeszowie do nawet 23 w Suwałkach i Szczecinie. IMGW ostrzega jednak przed burzami, które mogą dziś wystąpić na terenie całego kraju. Meteorolodzy przewidują także burze z gradem, których mogą spodziewać się mieszkańcy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. IMGW prognozuje do 30 mm opadów w centrum i na południowym wschodzie kraju i do 40 mm na Podkarpaciu.

Prognoza pogody. Burze i grad także jutro. Słoneczna aura dopiero w piątek

Niebezpieczne zjawiska pogodowe, takie jak burze i grad, wystąpią w Polsce także jutro. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia dla trzynastu województw. Na południu kraju (Podkarpacie, Małopolska, Śląsk, Opolszczyzna i Dolny Śląsk) występować będą intensywne opady deszczu, z kolei na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Wielkopolsce, Kujawach i Pomorzu mogą zdarzyć się intensywne burze z gradem. Wyraźna poprawa pogody nastąpi dopiero w piątek. Po deszczowym czwartku rozpogodzi się, ale temperatura nieco spadnie - 24 maja odnotujemy od 14 stopni w Przemyślu i Rzeszowie do 20 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie.