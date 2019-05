Pogoda na dziś - środa 22 maja. Ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw

REKLAMA

W środę czeka nas pogoda, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić w mijających dniach. W większości kraju prognozowane są burze oraz deszcz.

Temperatura. Dziś maksymalnie w całej Polsce od 15 do 22 stopni

Synoptycy na środę zapowiadają najcieplejszy dzień dla Olsztyna, Suwałk, Torunia i Bydgoszczy, gdzie będzie maksymalnie 22 stopnie. Temperatury od 20 do 21 stopni mogą spodziewać się mieszkańcy Białegostoku, Warszawy i Poznania. Najniższą temperaturę, 15 stopni, pokażą termometry w Katowicach. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim i małopolskim. W pozostałych regionach od 17 do 19 stopni.

Pogoda na dziś - 22 maja. gazeta.pl

Opady. Pogodny dzień czeka mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

W dzień zachmurzenie umiarkowane, w ciągu dnia rosnące do dużego. Wieczorem rozpogodzenia pojawią się tylko w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim: w tych miejscach nie przewidywane są także żadne opady. W pozostałych regionach deszcz oraz burze. Wiatr na ogół słaby, silniejsze porywy wiatru dochodzące do 60 km/h mogą wystąpić w czasie burz. Synoptycy zapowiadają średnią opadów od 15 do 25 mm.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 13 województw w związku z burzami oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu. Alerty pogodowe dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W tych regionach prognozowane są opady deszczu dochodzące do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

