Służby odnalazły zaginiony na Bałtyku kuter. W środku było ciało jednego z rybaków

Kuter zaginął 14 maja. Jak opisywaliśmy na Gazeta.pl zgłoszenie o problemach na kutrze wpłynęło we wtorek chwilę po godzinie 12 do Morskiego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni. Straż graniczna poinformowała, że kuter rybacki zaginął. Szybko udało się to potwierdzić kapitanowi portu Dziwnów. Zaginiony kuter rybacki to Świ-82, niebieska jednostka z zieloną plandeką. - Po godzinie 14 udało się odnaleźć tratwę ratunkową, która należała do zaginionego kutra. Pod tratwą w wodzie odnaleziono niestety ciało jednego z członków załogi - mówił nam w ubiegłym tygodniu Rafał Wiech z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Odnaleziono zaginiony na Bałtyku kuter

TVN 24 informuje, że służbom udało się odnaleźć też kuter. W środku znaleziono ciało kolejnego rybaka. W sprawie prowadzone jest śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym - wyjaśniła Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutu.

Jak podaje nieoficjalnie kołobrzeski portal e-kg.pl, feralnego dnia jednostka wracała z łowiska na wysokości Niemiec. Załoga liczyła cztery osoby.