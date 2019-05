Wystrzał podczas zajęć w szkole policyjnej w Szczytnie. Ucierpiało dwoje młodych funkcjonariuszy

REKLAMA

- Kilkanaście minut pod godzinie 16 doszło do nieszczęśliwego wypadku. W rękach doświadczonego wykładowcy-instruktora wystrzeliła broń w trakcie zajęć ze słuchaczami tzw. kursu podstawowego - mówi Gazeta.pl podinsp. Marcin Piotrowski, rzecznik prasowy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W wyniku tego zdarzenia rannych zostało dwoje funkcjonariuszy policji - 29-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, którzy brali udział w zajęciach. Jak opisuje podinsp. Piotrowski uczestnikom wykładu udzielono pierwszej pomocy, następnie przewieziono ich do szpitala. Gdy na miejscu pojawiło się pogotowie, byli przytomni. Do WSPol wezwano policję z komendy powiatowej oraz prokuraturę. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. - Dla nas, uczniów, pracowników i samego wykładowcy, to olbrzymi szok. Psychologowie policyjnie opiekują się wszystkimi funkcjonariuszami - dodaje podinsp. Piotrowski.

W szkole przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające.