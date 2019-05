Warmińsko-mazurskie: Kłótnia pary zakończyła się dachowaniem. Pijany pasażer zaciągnął hamulec ręczny

REKLAMA

Do wypadku doszło w sobotę 18 maja po godzinie 20, między miejscowością Orneta a Lidzbarkiem Warmińskim. Volkswagen golf dachował po tym, jak jego 40-letni pasażer pokłócił się ze swoją partnerką, która kierowała pojazdem. Jak opisuje policja, mężczyzna miał pretensje do kobiety i w trakcie jazdy postanowił niespodziewanie wysiąść z auta. Zaciągnął hamulec awaryjny (ręczny), co spowodowało, że pojazd wpadł w poślizg.

Warmińsko-mazurskie. Pijany pasażer doprowadził do dachowania

Partnerka mężczyzny straciła panowanie nad kierownicą i dachowała w przydrożnym rowie. Policja informuje, że mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, w wypadku nikt poważnie nie ucierpiał. Badanie trzeźwości wykazało, że pasażer pojazdu był pijany. Został ukarany mandatem za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.