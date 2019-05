Atak na policjanta w Busku-Zdroju. Radny-nożownik trafił na trzy miesiące do aresztu

nazwa.niepoprawna 2 godziny temu Oceniono 14 razy 14

Przypomina się, że ów człowiek to radny z poparciem PiS. Organizował pisowskie spotkania wyborcze, brał udział w kampanii wyborczej, kursował PiSbudem. Fotografowali się z nim Szydło, Jaki, Gowin, Emilewicz.



Teraz pisiory twierdzą, że tak chętnie przez nich wykorzystywane zdjęcia nie mają znaczenia i twierdzą, że... go nie znają. Na tłiterku i w oświadczeniach przerzucali się nim jak gorącym kartoflem.



A pan radny teraz widzi, że ku uciesze gawiedzi PiS spuści go w kiblu z poszumem fal. Dla przykładu.