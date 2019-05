Biuro prasowe krakowskiej kurii mówi o "nagonce w czystej postaci" wobec abp. Jędraszewskiego

rozczarowana-torunianka 2 godziny temu Oceniono 29 razy 23

To nie nagonka.

To żądanie tych tzw. owiec, aby ci co głoszą Ewangelię stosowali się do niej.

Czyli po prostu:

"A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza."

Marek, 9, 42

i jeszcze

" Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. - Mt 5, 17-37

i tyle i tylko tyle.