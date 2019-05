Pogoda na wakacje 2019. Prognoza długoterminowa na lato. Które miesiące będą ciepłe?

REKLAMA

W Polsce najcieplejszymi miesiącami są czerwiec, lipiec i sierpień, chociaż z roku na rok pogoda także we wrześniu potrafi być bardziej wakacyjna, niż jesienna. Za pośrednictwem serwisu AccuWeather można już sprawdzić pierwsze długoterminowe pogody na tegoroczne wakacje. W którym miesiącu najlepiej wziąć urlop?

Pogoda na wakacje 2019. Czerwiec to ciepły, bezdeszczowy początek lata

Statystycznie w czerwcu temperatury utrzymują się na poziomie około 20 stopni. Zazwyczaj są to wartości od 17 do nawet 27 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W tym miesiącu temperatura w nocy rzadko spada poniżej 12 stopni. Według wstępnych prognoz w czerwcu nie czekają nas zbyt duże opady deszczu. Przez większą część miesiąca należy spodziewać się dużych rozpogodzeń. Deszczowa i pochmurna pogoda zapowiadana jest na dni od 19 do 24 czerwca.

Prognoza pogody na lipiec. Synoptycy przewidują wysokie temperatury

Początek lipca zapowiada się z temperaturami powyżej 27 stopni. W dalszych dniach termometry będą pokazywały od 20 do 25 stopni. W tym miesiącu pogoda będzie bardziej zróżnicowana - kilka bardzo słonecznych dni będzie przeplatać się z pochmurną i deszczową pogodą. W porównaniu do czerwca w lipcu prognozowanych jest więcej burz.

Pogoda w sierpniu 2019. Słoneczny koniec miesiąca - to dobry czas na urlop

Wybierając urlop na początku sierpnia trzeba będzie liczyć się z wysokimi temperaturami, które będą utrzymywać się na poziomie nawet 28 stopni. Osoby, które nie lubią upałów powinny wybrać się na wakacje w drugiej połowie sierpnia - wtedy termometry powinny pokazywać średnio od 20 do 23 stopni. Wysokie temperatury na początku miesiąca będą skutkowały burzami, które zapowiadane są niemal przez cały pierwszy tydzień sierpnia. W pozostałych tygodniach będzie ciepło, słonecznie i bez deszczu.