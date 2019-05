Ostrzeżenia IMGW. Przewidywane burze z gradem - najgorsza sytuacja na wschodzie Polski

apoloniusz211 3 godziny temu Oceniono 2 razy 2

"W tych regionach zapowiadane są opady deszczu miejscami od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h. Lokalnie możliwe są także opady deszczu." ktoś to w ogóle czyta przed publikacją?