Biskup płocki Piotr Libera zamyka się na pół roku w eremie. "To nie jest żadna ucieczka"

Biskup płocki Piotr Libera zdecydował, że na pół roku uda się do eremu, czyli pustelni, w zakonie kamedułów w Krakowie. Decyzję ogłosił podczas sobotniego spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Jak podkreślił, "w Kościele polskim jest to pierwszy przypadek i jeden nielicznych w skali świata".

- Każdy ksiądz, każda siostra zakonna, ma prawo, by po iluś latach pracy w Kościele zrobić sobie przerwę. Jest to nazywane rokiem sabatycznym, w moim przypadku nie będzie to rok, tylko 6 miesięcy- tłumaczył bp Piotr Libera.

Jak dodał, "ta sprawa dojrzewała w nim od wielu lat". - Będę się modlił za Kościół i za moją diecezję. W kontekście tego, co się dzieje, siłą rzeczy mój pobyt nabiera w jakimś sensie charakteru pokutnego. To nie jest żadna ucieczka, a jeśli już, to ucieczka do Boga, nie przed czymś, ale do Kogoś, do Boga. Chcę być na pustyni duchowej z Panem Bogiem - wyjaśnił.

O zgodę na półroczny pobyt w eremie zwrócił się w styczniu do papieża Franciszka podczas prywatnej audiencji. - To było ciepłe, braterskie, krótkie spotkanie - wspomina biskup. W liście do Ojca Świętego biskup wspominał o tym, że poza licznymi obowiązkami, "dźwiga również poważny ciężar pewnych skomplikowanych spraw "odziedziczonych" po poprzednikach". Papież zaakceptował wówczas prośbę duchownego.

- Nikt mnie do niczego nie zmusza, jest to moja dobrowolna decyzja, radość, łaska. Nikt mnie na nic nie skazuje - zapewnił biskup.

Duchowny swoją wypowiedzią zasugerował tym samym, że jego podjęta w styczniu decyzja nie ma związku z premierą filmu "Tylko nie mów nikomu" i z dyskusją dotyczącą pedofilii w Kościele. W wywiadzie udzielonym na początku maja portalowi Wp.pl biskup podkreślał, że "wydał wojnę księżom-przestępcom".

- Są przypadki, że występowałem o usunięcie księdza ze stanu duchownego, bo skrzywdził dziecko, a watykańska Kongregacja Nauki Wiary zdecydowała się pozostawić go w stanie duchownym - twierdził biskup płocki.

Zapewniał też, że diecezja nie pozostawia ofiar księży pedofilów bez pomocy. - Na terenie naszej diecezji została skrzywdzona przez księdza młoda osoba. Po rozmowie z rodzicami postanowiliśmy opłacić jej wynajęcie mieszkania w innym mieście. Pokrywaliśmy także koszty jej kilkuletniej, specjalistycznej terapii, jak również jej najbliższych - mówił.