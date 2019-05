Prognoza pogody na tydzień [18-24 marca]. Przygotujmy się na burze i deszcz w całej Polsce

Nadchodzący tydzień przyniesie nam sporo dni z opadami deszczu. Synoptycy przewidują nad naszym krajem duże ilości chmur nadciągających z zachodniej Europy. Przyniosą ze sobą burze i opady deszczu.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Początek tygodnia przyniesie nam opady deszczu i burze

Poniedziałek na mapie pogodowej to opady deszczu i dosyć wysoka temperatura. Od 20 stopni w północnej Polsce do 25 stopni w południowo - zachodniej części kraju. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Zielonej Góry, Wrocławia i Opola. Około południa komórki burzowe pojawią się nad całym krajem. Podobną pogodę będziemy mogli zaobserwować we wtorek i środę. Będzie jeszcze cieplej, a termometry w centralnej Polsce pokażą nawet 26 stopni. Najniższe temperatury zanotujemy w okolicach Zielonej góry, gdzie może ona spaść do 16 stopni. Opady deszczu utrzymają się w środę do godzin wieczornych. Najmocniej popada w centralnej i wschodniej Polsce.

Prognoza pogody na czwartek i piątek. To będą najładniejsze dni w nadchodzącym tygodniu. Chmury burzowe odejdą w kierunku wschodnim

W czwartek z nieba znikną chmury burzowe które odejdą poza wschodnią granicę. Możliwe jednak będą nadal opady deszczu. Temperatura nieco się obniży w porównaniu z wcześniejszymi dniami tygodnia. Najcieplej będzie w województwie mazowieckim, najzimniej zaś w opolskim. W Warszawie termometry wskażą 17 stopni. Najcieplej będą musieli się ubrać mieszkańcy Opola, tam temperatura spadnie do 10 stopni. Piątek to mniejsza ilość chmur, ustaną również opady deszczu, które będą nas nawiedzały w pozostałych dniach tygodnia. Najniższe temperatury zanotujemy nad morzem, gdzie termometry wskażą 11 stopni. Podobnie jak w czwartek najcieplejszym rejonem kraju będzie Mazowsze, gdzie możemy spodziewać się temperatur w okolicach 16 stopni.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Spodziewane zachmurzenie z drobnymi opadami deszczu

Weekend to powrót ciężkich chmur na naszym niebie. Nie przyniosą one jednak dużego deszczu, a jedynie przeszkodzą w cieszeniu się majowym słońcem. Pokropić może w centralnej i północnej Polsce, a większych opadów możemy spodziewać się dopiero w niedzielny wieczór. Podobnie jak we wcześniejszych dniach najzimniej będzie na północy kraju. Temperatura przewidywana przez synoptyków w Gdańsku to 11 stopni. Najcieplej będzie w Lublinie, tam termometry wskażą 20 stopni.

