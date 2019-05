Niedziele handlowe - maj 2019. Czy sklepy będą dziś otwarte?

xyz_xyz1 godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Same niedziele bez handlu to stanowczo za mało. Niedziele wolna od handlu to oczywistość choć ograniczenia powinny dotknąć również gastronomi typu fast food czy też całej sfery rozrywki jak kina, teatry, baseny (aqua parki) itp. Natomiast w soboty handel powinien pracować max do 14. Po tych godzinach tak jak teraz jedynie małe sklepy. Co do zaś stacji paliw to zasada powinna być prosta w soboty do 14 zasady dni powszednich po tej godzinie i w niedziele jedynie stacje dyżurne w niezbędnym zakresie czyli sprzedaży paliwa..