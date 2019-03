Chciały "sprzedać dziecko" na portalu społecznościowym. Ogłoszenie zobaczyła policja

Policja z Opola zatrzymała 22- i 26-letnią kobietę w sprawie związanej z podejrzeniem przygotowania do handlu ludźmi. Policjanci zauważyli na portalu społecznościowym zamieszczone przez kobiety ogłoszenie - w ocenie policji - sugerujące wprost handel ludźmi.

W treści ogłoszenia zamieszczająca je osoba proponowała, że za opłatą odda dziecko do adopcji. Konto miało fałszywe nazwisko, ale policjanci ustalili dane osoby, która je założyła. Pod jej adresem zameldowane było dziecko.

Po wejściu pod ustalony adres policjanci znaleźli dwie kobiety. 22-latka przyznała, że umieściła ogłoszenie i mówiła, że była to próba wyłudzenia pieniędzy. Symulowała ona ciążę i nalegała, by osoby zainteresowane adopcją wpłacały jej pieniędzy na zakup odżywek, witamin, lekarstw i akcesoriów dla niemowlaków. Policja ustaliła, że w rzeczywistości do nielegalnej adopcji nigdy by nie doszło, ale roczne dziecko starszej, 26-letniej kobiety sądownie przekazane zostało pod opiekę rodzinie zastępczej.

Śledztwa nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Opolu. Kobiety mogą odpowiedzieć m.in. za przygotowanie do handlu ludźmi i za oszustwa, za co grozi kara do 8 lat więzienia.