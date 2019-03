Nowe informacje w śledztwie ws. zabójstwa byłego premiera PRL. Postawiono kolejne zarzuty

traszka777 godzinę temu Oceniono 9 razy 9

Wiadomo, że nie przyszli po złoto i dolary, tylko po to, co Jaroszewicz wiedział. Chcieli to z niego wydusić torturami. Czy im się udało, czy nie, tego pewnie się nie dowiemy nigdy. To typowy mord polityczny albo polityczno-biznesowy na zlecenie jakiejś wysoko siedzącej szyszki.