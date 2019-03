Rodzina ratownika z Wrocławia jest pewna, że zmarł z przemęczenia. W styczniu pracował 369 godzin

bguto pół godziny temu Oceniono 7 razy -1

Tu nie chodzi o pieniadze. Zmarł młody człowiek. Prawo pracy jest po prostu złe I powinno być to uregulowane. Dotyczy to całego personelu medycznego, który goni własny ogon i pracuje w dziesięciu różnych miejscach. No ale wtedy połowa przychodni, szpitali, pogotowie, wszystko by stanęło z braku personelu, to chyba oczywiste. Jeżeli ten młody człowiek byłby opłacany za swoje pracę na jednym etacie godziwie, a nie żenujaco nisko, prawdopodobnie do dramatu by nie doszło.