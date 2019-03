Wydawca "Wprost" pozostaje w areszcie pomimo wpłacenia kaucji. "Całkowicie bezprawnie"

W ubiegły piątek Michał Lisiecki, wydawca "Wprost" i "Do Rzeczy", został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jednocześnie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia wyznaczył kaucję w wysokości 500 tys. zł, po wpłaceniu której Michał Lisiecki miał wyjść z aresztu. Mimo że żona Lisieckiego wpłaciła należną kwotę w sobotę, podejrzany wciąż pozostaje w areszcie.

Pomimo wpłacenia kaucji Michał Lisiecki pozostaje w areszcie

Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu i złożyła wniosek, by podejrzanego nie wypuszczać do czasu rozpatrzenia zażalenia, w związku z czym sąd wstrzymał wykonanie postanowienia o areszcie kaucyjnym. Wydawca "Wprost" i "Do Rzeczy" musi pozostać w areszcie, czekając na rozpatrzenie tej sprawy. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim terminie sąd zajmie się zażaleniem - informuje Polsat News.

Według adwokata Zbigniewa Krügera, którego słowa cytuje "Wprost", sytuacja ta jest skandaliczna. - Zgodnie z procedurą, jeśli sąd zadecydował o areszcie warunkowym, w momencie wpłaty kaucji areszt tymczasowy upada. To nie tylko moja opinia, ale też stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzecznictwie. Dlatego w moim przekonaniu Michał Lisiecki pozostaje w tej chwili w areszcie całkowicie bezprawnie - ocenia mecenas Krüger.

Michał Lisiecki zatrzymany przez CBA. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności

Przypomnijmy, że Michał Lisiecki, właściciel spółki PMPG, której spółki wydają tygodniki "Do Rzeczy"i "Wprost", został zatrzymany przez CBA w ubiegły czwartek. Sprawa dotyczy wyłudzeń prawie 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. Lisiecki usłyszał również zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania szkody w wielkich rozmiarach oraz dopuszczenia się przestępstw skarbowych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.