Partner Pawła Rabieja składa zawiadomienie do prokuratury. "Trzeba to powstrzymać"

Michał Cessanis, prywatnie partner wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja z Nowoczesnej dostaje pogróżki: „rozstrzelać i h... z dewiacją” czy „do gazu z tymi pedałami”. Fala hejtu spadła na niego po głośnej wypowiedzi Pawła Rabieja nt. adopcji dzieci przez pary homoseksualne. W odpowiedzi na słowa wiceprezydenta o tym, że "przyjdzie czas na adopcję", prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział na partyjnej konwencji "wara od naszych dzieci", a jego homofobicznej retoryce wtórowały prawicowe magazyny takie jak "W sieci" i "Do rzeczy".

Partner Rabieja: "przyzwolenie na oczernianie ludzi przybiera na sile"

Cessanis zdecydował się złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku z komentarzami, jakie pojawiły się w internecie, po tym jak facebookowy profil Pabianice.tv podał informacje o tekście pt. „Pabianiczanin popiera adopcję dzieci przez pary homoseksualne”. "Pabianiczaninem" jest partner Rabieja. W tekście przytaczane są jego słowa o tym, że "byliby z Pawłem wspaniałymi rodzicami".

- Zawiadomienie do prokuratury wraz z danymi autorów komentarzy wysłane listem poleconym! Nie pozwolę, żeby w państwie prawa, które to my utrzymujemy, bezkarnie ktoś nam groził - napisał w poście na Facebooku Cessanis nad zdjęciem złożonego zawiadomienia.

- Nie pozwolimy, by ktoś nas obrażał. To oburzające. Przyzwolenie na oczernianie ludzi, dzielenie ich na lepszych i gorszych jest w Polsce powszechne. I przybiera na sile. Trzeba to powstrzymać - wezwał mężczyzna.

Michał Cessanis jest dziennikarzem. Po ujawnieniu swojej orientacji seksualnej TVP zakończyła z nim współpracę. Dziś partner Rabieja współpracuje z TVN, jest redaktorem naczelnym portalu podróżniczego „Na walizkach”.