Pogoda na dziś - środa 20 marca. Będzie słonecznie, jedynie na Pomorzu może padać deszcz

Meteorolodzy przewidują ciepłą środę - temperatura maksymalna w większości regionów będzie utrzymywała się na poziomie około 9-10 stopni. Niewielkie opady deszczu prognozowane są tylko dla Pomorza. W pozostałych województwach dużo słońca.

Temperatura. Maksymalnie 11 stopni we Wrocławiu i w Szczecinie

Najniższa temperatura w środę prognozowana jest dla Zakopanego i Suwałk, gdzie będzie około 6 stopni. W Olsztynie, Łodzi oraz w Lublinie termometry pokażą od 7 do 8 stopni. Najcieplejsza pogoda zapowiadana jest dla Szczecina i Wrocławia - tam nawet do 11 stopni. W pozostałych regionach temperatura osiągnie maksymalną wartość od 9 do 10 stopni. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia na wschodzie i do 5 stopni na północnym zachodzie.

Prognoza pogody na dziś - 20 marca gazeta.pl

Opady. Niewielkie opady deszczu możliwe tylko w województwie pomorskim

W dzień zachmurzenie słabe i umiarkowane - wieczorem duże zwłaszcza na północy i w centrum kraju. Synoptycy przewidują niewielki deszcz, który pojawi się po południu w województwie pomorskim. W pozostałych regionach większe szanse na duże rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem może wiać w porywach do 60 km./h.

