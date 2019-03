Małysz poparł walkę z homofobią w sporcie. Według posłanki PiS "odjechała mu lewa narta"

Adam Małysz, legendarny skoczek narciarski, a obecnie dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, rozmawiał o swoim podejściu do homofobii z tygodnikiem "Wprost". Jego wypowiedź to jeden z głosów, który padł w kontekście akcji Sport Przeciw Homofobii zorganizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Adam Małysz: Na takie nienawistne akcje nie powinno być miejsca nigdzie

- Wśród sportowców są osoby o różnych poglądach, wyznaniach czy orientacji - stwierdził były sportowiec. Odniósł się również m.in. do homofobicznych haseł, które pojawiały się ostatnio na stadionach piłkarskich. - Pomijając skandaliczność samych haseł, ludzie wywieszający obraźliwe transparenty nie wiedzą przecież, czy przy okazji nie obrażają i nie grożą swoim ulubieńcom, zawodnikom, którzy w barwach ich drużyny biegają po boisku - zwrócił uwagę.

Jak zaznaczył, wśród skoczków narciarskich nie spotkał się z homofobicznymi postawami. - Chciałbym jednak, by wszystkie imprezy sportowe kojarzyły się z atmosferą święta i dobrej zabawy. Zresztą nie chodzi tylko o sport, na takie nienawistne akcje nie powinno być miejsca nigdzie - dodał.

Posłanka PiS publikuje nagranie z upadku Małysza podczas konkursu

Wypowiedź Adama Małysza skomentowała posłanka PiS Anna Maria Siarkowska, publikując na Twitterze nagranie z jednego z konkursów, w których brał udział skoczek. Chodzi o moment, kiedy sportowiec przewraca się tuż po wylądowaniu, ponieważ odjechała mu jedna z nart.

"Na tym filmie widać, co się dzieje z człowiekiem, jak mu odjedzie lewa narta. Przykre" - stwierdziła i podkreśliła, że to jej komentarz do publikacji tygodnika "Wprost".

Chwilę potem dodała: "Po upadku zawsze można wstać i się otrząsnąć. I tego Panu Adamowi życzę z całego serca".