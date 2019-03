Ełk: 25-latka zmęczyła się spacerem, więc odjechała cudzym samochodem. Odpowie za kradzież

Jak informuje policja z Ełku, 25-latka wybrała się na spacer. Chciała dotrzeć z Nowej Wsi Ełckiej do Ełku, więc do pokonania miała około 10 kilometrów. Nic dziwnego, że spacer okazał się być męczący. Nic nie usprawiedliwia jednego tego, co kobieta zrobiła.

Ełk. Zmęczona 25-latka odjechała nie swoim samochodem

25-latka zauważyła zaparkowanego przy torowisku volkswagena z kluczykami w stacyjce i postanowiła skorzystać z okazji. Wsiadła do środka i po prostu nim odjechała. Jak udało się ustalić policjantom, kobieta pojechała nieswoim samochodem do przedszkola w Ełku, żeby odebrać stamtąd dziecko. Później zostawiła auto na osiedlowym parkingu obok swojego mieszkania i wróciła do domu.

Mimo upływu godzin zmęczenie nie ustawało, bo kobieta ponownie wsiadła do samochodu i ruszyła w drogę. Wtedy zauważyli ją znajomi właściciela auta i zablokowali jej drogę. "Co ciekawe kobieta, próbowała jeszcze ominąć blokadę i uciec" - pisze ełcka policja.

25-letnia mieszkanka Ełku już trafiła do policyjnego aresztu. Policjantom tłumaczyła, że nie miała złych zamiarów i wsiadła do auta, bo była bardzo zmęczona. Mimo to usłyszała już zarzut kradzieży pojazdu, za co grozi jej do 5 lat więzienia.