W szkołach broszurki z informacją, ile z pensji stracą nauczyciele za protest. "To zastraszanie"

Coraz bliżej do zakończenia referendum, w którym nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydują ws. ogólnopolskiego protestu. Potrwa ono do 25 marca i będzie wiążące, jeżeli weźmie w nim udział połowa uprawnionych do głosowania nauczycieli. ZNP domaga się zwiększenia kwoty bazowej dla każdego nauczyciela o 1000 złotych.

Im bliżej do ewentualnego startu protestu, tym częściej pojawiają się informacje np. o tym, że kurie apelują do katechetów, by nie brali w nim udziału.

"Informacje zastraszające nauczycieli". Szkoła podlicza, ile stracą

Z kolei dzisiaj Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" (małopolski oddział od kilku dni okupuje kuratorium w Krakowie) opublikowała zdjęcie kartki, jaka miała być wywieszona w szkołach w Gdyni. Organizacja dopytuje na Facebooku, czy w innych szkołach też można zobaczyć takie "informacje zastraszające nauczycieli".

W piśmie opublikowanym przez "Solidarność" wprost wskazano, ile mniej zarobią nauczyciele, jeżeli wezmą udział w strajku przez co najmniej tydzień. Nauczyciel dyplomowany - 780 zł netto, mianowany - 675 zł, a kontraktowy - 604 zł.