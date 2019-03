Wypadek na S2. Duże utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Na trasie lądowało LPR

Do wypadku na S2 doszło po godz. 8. - Za węzłem Konotopa, 500 metrów przed zjazdem w aleję Krakowską, doszło do zderzenia samochodu osobowego i trzech samochodów ciężarowych. Ranna osoba została przewieziona śmigłowcem LPR do szpitala - podała komisarz Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji.

Południowa obwodnica Warszawy stanęła w korku. Jeszcze przed godz. 11.00 zablokowane były prawy i środkowy pas jezdni. Ruch odbywał się lewym pasem.

Utrudnienia po wypadku na S2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na trasie S2 w obydwu kierunkach utworzył się korek. Utrudnienia były odczuwalne także na autostradzie A2 i trasie S8.