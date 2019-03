Krokusy zakwitły w kilku miastach Polski - jest to pierwsza oznaka nadchodzącej wiosny

Pierwsze krokusy zakwitły już w kilku miejscach w Polsce, o czym informują użytkownicy Twittera czy Instagrama. Na zakopiańskich łąkach pierwsze w tym roku wiosenne kwiaty są dla nas niemal pewną oznaką zbliżającej się wiosny.

Krokusy to jedne z najpopularniejszych wiosennych kwiatów, które reagują przede wszystkim na aktualną temperaturę powietrza. Pierwsze z nich kwitną już w marcu o ile dni są słoneczne, a temperatura w miarę wysoka. Temperatura poniżej zera nie wpływa na nie negatywnie - kwiaty zaczynają się wtedy zamykać i zakwitają z większym opóźnieniem.

Pierwsze krokusy w Tatrach - wiosna coraz bliżej

Pierwsze oznaki wiosny w postaci kwitnących krokusów pojawiły się m.in. w Rzeszowie, Szczecinie i Krakowie. Ostatnie wysokie temperatury, słoneczna pogoda i dodatnia temperatura w nocy sprawiły, że pierwsze krokusy zakwitły także w Zakopanem - zwłaszcza w okolicach muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.

Najbardziej znanym miejscem w Polsce na obserwowanie kwitnących krokusów jest Polana Chochołowska, która co roku w okolicach marca i kwietnia ściąga w góry tysiące turystów. Od zeszłego roku działa także strona akcji Hokus Krokus prowadzona przez Tatrzański Park Narodowy, w którym na bieżąco można sprawdzać informację dotyczące miejsca pojawiania się pierwszych kwiatów. Zgodnie z aktualnymi informacjami pierwsze krokusy można zobaczyć już w Dolinie Miętusia, Kościelisku, Dolinie Lejowej oraz w okolicach miejscowości Ostrzysz i Witów.

Kwitnące krokusy będą pojawiać się coraz częściej, dlatego warto przypomnieć zalecenia wydane przez Tatrzański Park Narodowy. Ważne jest by obserwować i fotografować kwiaty z takiej odległości, by ich nie zadeptać. Nie wolno siadać ani kłaść się na ziemi, gdzie kwitną krokusy - są one kwiatami cebulowymi i taka ingerencja w ich otoczenie może skrócić częstotliwość kwitnienia (który jest określany na około 3-4 lata). Park prosi też o wystrzeganie się zrywania krokusów i zaśmiecania terenu, w którym rosną. Do tych porad warto stosować się nie tylko w górach, ale też w miastach i innych miejscach, gdzie występują te kwiaty.