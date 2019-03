Fanatycy faszyzmu zatrzymani. Mieli przy sobie siekiery, tasaki i miecze

Trzej mężczyźni zostali zatrzymani w ramach skoordynowanej akcji służb prowadzonej jednocześnie w czterech województwach. Do zatrzymania dwóch z nich doszło na Śląsku - 24-latek wpadł w ręce policji i ABW w Sosnowcu, a 23-latek w Częstochowie. Kolejny z mężczyzn - 22-latek - został zatrzymany w Poznaniu.

Fanatycy faszyzmu zatrzymani. Mieli przy sobie tasaki, noże i zakazaną literaturę

Podczas przeszukań w mieszkaniach mężczyzn znaleziono zestaw niebezpiecznych narzędzi - między innymi noże, tasaki, siekiery i miecze. Zatrzymani mieli też przy sobie zakazane, nawołujące do faszyzmu symbole, odzież, naszywki na ubrania oraz literaturę propagującą faszyzm.

Trzej mężczyźni usłyszeli już zarzuty propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści, za co może im grozić do 2 lat więzienia. Zatrzymania to kontynuacja działań policji i ABW, które rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku - wówczas w ręce służb wpadło dwóch mężczyzn propagujących faszyzm.