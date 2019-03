Toruń: nocna kłótnia w lokalu zakończona bójką na ulicy. Nie żyje jeden z uczestników

W nocy z soboty na niedzielę, ok. godziny 1.30 policjanci zostali powiadomieni przez operatora monitoringu miejskiego o awanturze do jakiej doszło przed jednym z lokali przy ul. Chełmińskiej w Toruniu.

Z ustaleń policji wynika, że początkowo była to słowna utarczka pomiędzy piątką mężczyzn jeszcze wewnątrz baru. Po jakimś czasie konflikt przeniósł się na ulicę, gdzie do pokrzywdzonych dołączyła drugą stroną awantury. W efekcie doszło do szczególnie brutalnej bójki, a poszkodowani mężczyźni zostali zabrani przez karetkę pogotowia do jednego z toruńskich szpitali. Jeden z nich z niegroźnymi obrażeniami został zwolniony do domu a drugi nie odzyskał przytomności. Niestety pomimo usilnych starań lekarzy mężczyzna zmarł. To 44-letni mieszkaniec Torunia.

Pozostałe osoby biorące udział w zdarzeniu oddaliły się, w efekcie nikogo nie zatrzymano.

Teraz okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury bada toruńska policja. Być do odpowiedzi na pytanie co było bezpośrednią przyczyny zgonu tego mężczyzny przybliży śledczych zaplanowana na poniedziałek sekcja zwłok.

Policjanci apelują do wszystkich świadków, którzy dotąd nie byli przesłuchani w związku ze sprawą, a mogą pomóc w wyjaśnieniu jej okoliczności o pilny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo -Śledczym KMP w Toruniu, pod numerami 56 641 26 07 lub dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Toruniu pod numerem 112.