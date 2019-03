Warszawa. Mężczyzna spadł ze skutera wodnego na Wiśle. Szukają go służby

W Warszawie w okolicach mostu Śląsko-Dąbrowskiego służby prowadzą na Wiśle akcję poszukiwawczą mężczyzny, który spadł ze skutera wodnego - informuje stołeczna policja. Do wypadku miało dojść około godziny 14.

Jak podało TVN Warszawa, świadkiem zdarzenia był pan Daniel, który powiadomił służby o tym, co zobaczył spacerując po bulwarach. - Widziałem, jak ktoś płynie skuterem wodnym po Wiśle. Nagle ten skuter wybiło do góry, kierujący skuterem człowiek wypadł z niego i wpadł do wody. Próbował dogonić skuter, ale pojazd był znoszony przez prąd coraz dalej, walczył, żeby na ten skuter wejść - opowiadał świadek. Jak dodał, po jakimś czasie stracił mężczyznę z oczu.

Jak na razie nie udało się odnaleźć mężczyzny.