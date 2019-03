Broniarz ostrzega: Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów

adaw73 6 minut temu Oceniono 6 razy 2

Nikt was nie popiera oprócz oszołomów. Zajmijcie się lepiej jakością kształcone kadry nauczycielskiej to może dostaniecie podwyżki. Jak na razie wasza pracę oceniam na 3 z lekkim plusem. Plus za 10% nauczycieli z prawdziwego zdarzenia, reszta to nieporozumienie. Mam 3 dzieci w wieku szkolnym i wiem co piszę. Kompletnie nie potraficie przekazywać wiedzy. Lekcje w domu dzieci muszą odrabiać z rodzicami, ponieważ nie rozumieją poleceń. Nie chodzi o to, że moje są takie tępe. Mam również sygnały od innych rodziców. To jest prawda o polskiej edukacji. Zacznijcie sprzątanie od siebie to może w końcu i was ktoś doceni. Na razie to do roboty....