Jarosław Kaczyński na konwencji w Katowicach: Wara od naszych dzieci

Jarosław Kaczyński na początku swojej przemowy w Katowicach stwierdził, że w odpowiedzi na liczne propozycje programowe PiS, opozycja ma do zaproponowania jedynie "szczególnego rodzaju ideologię", po czym powiedział, że "dziękuję za szczerość" wiceprezydentowi Pawłowi Rabiejowi. Oświadczył również, że jego partia nie zgodzi się na małżeństwa jednopłciowe i adopcje przez nie dzieci. "Wara od naszych dzieci" - zakrzyknął Kaczyński, po czym dodał "tu nie chodzi o tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych, o to, żeby miały prawo adopcji".

Prezes PiS odniósł się tym samym do głośnej wypowiedzi polityka Nowoczesnej z wywiadu dla "Dziennika Gazety Prawnej". - Nie jestem zwolennikiem zmieniania społeczeństwa na siłę, więc jestem za etapowaniem: najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci - powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.

Później, na Twitterze Rabiej doprecyzował, że jego wypowiedź dla gazety miała charakter wyłącznie prywatny i nie jest ani stanowiskiem ratusza, ani Nowoczesnej, ani Koalicji Europejskiej.

Europejskie konwencje PiS

Śląsk to drugi po Podkarpaciu region, w którym Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję. W sumie będzie ich trzynaście - jedna w każdym z okręgów w wyborach do europarlamentu.

Na konwencji zostanie przedstawiona szczegółowa lista kandydatów z ramienia partii do europarlamentu w tym regionie. Pod koniec lutego Komitet Polityczny PiS ustalił, że "jedynką" na Śląsku będzie Jadwiga Wiśniewska, natomiast "dwójką" Grzegorz Tobiszowski. Na liście mają się znaleźć posłowie, ale też działacze samorządowi.

***

Deklaracja LGBT+ to dokument podpisany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wśród jej najważniejszych zapisów są: stworzenie placówki interwencyjnej, która będzie schronieniem dla osób nieheteroseksualnych wyrzuconych z domu lub obawiających się o swoje życie w miejscu zamieszkania, stworzenie całodobowej infolinii skierowanej do osób LGBT+ doświadczających przestępstw z nienawiści, gdzie udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna czy przeciwdziałanie mowie nienawiści i przemocy słownej i fizycznej, aby skutecznie chronić osoby LGBT+.

Najwięcej manipulacji pojawiło się wokół punktu o zapewnieniu w warszawskich szkołach rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia. Politycy i działacze prawicowi twierdzą, że dzieci w przedszkolu będą "uczone masturbacji". Nie jest to prawda - taki zapis nie pojawia się w standardach WHO. Zajęcia dotyczą dzieci najwcześniej w 4 klasie szkoły podstawowej, są dobrowolne i za zgodą rodziców. - Moim celem po prostu jest ochrona wszystkich, którzy mają inne od większości poglądy, wygląd czy orientację. Moim celem jest to, aby żaden dzieciak nie popełnił samobójstwa w wyniku zaszczucia w szkole. Moim celem jest to, żeby nikt nie był szykanowany albo atakowany w warszawskim autobusie dlatego, że trzyma się z kimś za rękę, albo mówi w innym języku - tłumaczył Rafał Trzaskowski.