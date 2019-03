Wichury nad Polską. Dziesiątki tysięcy odbiorców bez prądu, alarm sztormowy w Świnoujściu

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w Wielkopolsce nie mają prądu 23 tysiące odbiorców, na Pomorzu 6700, a w Łódzkiem 5800. Straż Pożarna odnotowała 616 interwencji związanych z silnym wiatrem.

Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformował, że ze względu na siłę wiatru w woj. zachodniopomorskim i pomorskim wprowadzono pogotowie przeciwsztormowe dla portów Darłowo, Kołobrzeg, Dźwirzyno oraz Ustka, Rowy i Łeba. Alarm sztormowy ogłoszono dla Portu Świnoujście oraz rejonu IV portu Dziwnów.

W całej Polsce, oprócz województw lubuskiego, warmińsko-pomorskiego i podlaskiego, obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W zachodniej i środkowej części kraju obowiązuje ono do 10-tej, we wschodniej do 13, a na Podkarpaciu do 16.

Pogoda na niedzielę 17 marca. Długo wyczekiwane ocieplenie - termometry pokażą nawet 20 stopni!

Synoptycy prognozują, że dziś wiatr osłabnie, a niedziela ma być już w niektórych regionach typowo wiosenna.

W sobotę zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane, słabnące w ciągu dnia. Przelotne opady mogą pojawiać się na terenie całego kraju, a termometry pokażą od 7 do 13 stopni.

Niedziela będzie o wiele cieplejsza i bardziej słoneczna od soboty. W Opolu, Krakowie i Wrocławiu będzie nawet 20 stopni. Wiosenna temperatura prognozowana jest także dla województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego - tam termometry pokażą od 18 do 19 stopni. Najchłodniej będzie na Pomorzu, w Gdańsku około 14 stopni. W pozostałych regionach temperatura wahać się będzie od 15 d 17 stopni.