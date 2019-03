Trzy miesiące aresztu dla Michała Lisieckiego. Chyba, że wpłaci pół miliona złotych kaucji

Michał Lisiecki, właściciel spółki PMPG, której spółki zależne wydają tygodniki "Do Rzeczy"i "Wprost", został zatrzymany w czwartek przez CBA w sprawie wyłudzeń prawie 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. Usłyszał również zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania szkody w wielkich rozmiarach oraz dopuszczenia się przestępstw skarbowych. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Warunkowy areszt tymczasowy dla Michała Lisieckiego

W piątek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zdecydował, że zastosuje wobec Michała Lisieckiego warunkowy 3-miesięczny areszt tymczasowy. Do 25 kwietnia ma on szansę wpłacić kaucję w wysokości pół miliona złotych. Jeśli to zrobi, wyjdzie na wolność. Do tego czasu pozostanie w areszcie.

Oprócz Michała Lisieckiego CBA zatrzymało trzy inne osoby. Wobec dwóch zastosowano już poręczenie majątkowe.

Michał Lisiecki zgodził się na ujawnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska.