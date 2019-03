Siostra nożownika z Zakopanego ostrzegała policję przed swoim bratem. "To oni spowodowali tę tragedię"

czechy11 2 godziny temu Oceniono 22 razy 16

Państwo PiS:

1. Policja jest ostrzegana onpotwncjalnym niebezpieczeństwie żadnej reakcji. Człowiek wiesza na pomniku koszulkę konstytucja a banda zamaskowanych policyjnych bandytów ;ibaczej nie można tego nazwać) wpada do jego domu o 6.00 rano strasząc rodzine

2. Okradziony przez naczelnego mafiozo krsju Balbine Zoliborska przedsiębiorca traktowany jest jak przestępca a złodziej hodzi i wyglada w radiu i telewizji teksty ze jest niewinien

3. Banda niedouczonych agentów wiezie Chytra babę z Brzeszczy przez pół Polski do chałupy na weekend maja w d... wszelkie przepisy a potem próbują zrobić z chłopaka winnego



Trzy sprawy (at Alicja jest tysiące) pokazują jak patologicznym zdemoralizowanym kuriozum jest państwo PiS. To państwo trzeba zmieść i zniszczyc na nadchodzących wyborach aby nonenklatura PiS już nigdy nikogo skrzywdzić ani zabić nie mogła,