Tysiące uczniów w Warszawie na wagarach. Na ulicach miasta Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

W PiSserwanie gejzerek do czterech literek?



Na wzór i podobieństwo pana planeta nasza zmieniana.



Znamy okresy Ziemi.

Możliwości przeżycia.

Wiemy jak to się zmieni.

Pomagają odkrycia.



Nie zamęczymy dzieci.

Dla przebłagania świętych.

Za żar co z nieba leci.

Nie spalimy przeklętych.



U nas nic nie wiadomo.

Część narodu ciemnotą.

Żydów tak oskarżono.

Kradną, spalą z ochotą.



Grzechy są odpuszczone.

Przecież to z bożej woli.

Zostaje co zagrabione.

W bezprawiu i samowoli.



Gorzej jest w całym świecie.

Przecież wierzą kapłanom.

W szkole nie przekażecie.

Bo jest wiarą zapchaną.



Gadżety mają wzięcie.

Pałace i pojazdy.

Opatrzność to nieszczęście.

Nachapać chce się każdy!



2019-03-14



Państwo wymaga reform.

Koniec walenia końkordatu wśród wiary klimatu!