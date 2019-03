Utrudnienia na DK1 niedaleko Częstochowy. Podwykonawcy budujący A1 zapowiadają protest

fruqo3 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Forma protestu to „mistrzostwo świata”.

Po d... dostaną Bogu ducha winni kierowcy, rząd i przedstawiciele GDDKiA siedzą zaś sobie w swoich ciepłych gabinetach mając to w życi.

Kiedy te durne Polaczki naucza się ze należy protestować jak Francuzi? Rozwalając rządowe budynki i uderzając w tych którzy decydują, a nie swoich sąsiadów stojących w korku?

Choć idzie ku lepszemu - mam nadzieje że nauczyciele się nie przestraszą i egzaminy gimnazjalne, a jeśli to nie poskutkuje to i maturalne się nie odbędą.