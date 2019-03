Prognoza pogody na tydzień [18-24 marca]. Nadchodzący tydzień będzie bardziej słoneczny

Meteorolodzy zapowiadają słoneczny i pogodny tydzień. Deszcz w całej Polsce pojawi się tylko w poniedziałek, ale już od wtorku zaczną się rozpogodzenia i stopniowy wzrost temperatury.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Początek tygodnia deszczowy, ale później coraz więcej słońca

Poniedziałek zapowiada się deszczowo, jednak następne dwa dni przyniosą duże rozpogodzenia. W poniedziałek przelotny deszcz będzie padał w niemal całej Polsce - tylko województwa lubuskie i wielkopolskie nie powinny obawiać się dużych opadów. Od południa opady będą zanikać, pojawią się dopiero wieczorem na wybrzeżu. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 7 do 11 stopni. Pogoda we wtorek i w środę będzie niemal identyczna - prognozowane są duże rozpogodzenia i temperatura, która osiągnie wartości od około 6 do maksymalnie 10 stopni. Z silnym wiatrem będziemy musieli zmagać się w poniedziałek i we wtorek, w środę wiatr będzie już słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek. Kontynuacja ładnej pogody

W czwartek kontynuacja ładnej i słonecznej pogody. W porównaniu do pierwszych dni tygodnia w czwartek synoptycy zapowiadają także o wiele wyższe temperatury. W większości kraju temperatura maksymalna wyniesie co najmniej 10 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie - tam około 14 stopni. Na zachodzie i północy zacznie pojawiać się większe zachmurzenie. W pozostałych regionach dużo słońca. Piątek także będzie ciepły, temperatura nie ulegnie zmianie w porównaniu do poprzedniego dnia. Zachmurzenie umiarkowane i duże zapowiadane jest tylko dla Szczecina, Wrocławia, Poznania i Krakowa. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się w tych dniach tylko w północno-wschodniej części kraju.

Prognoza pogody na weekend. Synoptycy zapowiadają słoneczny i pogodny weekend

Synoptycy zapowiadają bardzo słoneczny i ciepły weekend. W sobotę niebo nie będzie zachmurzone, więc we wszystkich regionach możemy liczyć na sporą dawkę promieni słonecznych. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą nawet 15 stopni. W pozostałych regionach od 9 do 14 stopni. Niedziela będzie równie słoneczna i ciepła, temperatura wahać się będzie w zależności od regionu od 9 do 13 stopni. Niewielkie zachmurzenie tylko w województwie warmińsko-mazurskim.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.