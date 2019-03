Warszawa. Dziś rusza Młodzieżowy Strajk Klimatyczny [UTRUDNIENIA, TRASA]

duath 2 godziny temu Oceniono 9 razy 1

"Syzyfowa praca" dzieciaki, oraz "obszczekiwanie nie tego drzewa".

Smog, który Was powoli zabija, czyni bezpłodnymi, a nawet wprowadza zmiany w DNA ma niewiele wspólnego ze zmianami klimatycznymi.

Dla nieuków łykających bzdury o tym jak światowa oligarchia walczy o czyste powietrze walcząc o ropę w Syrii, doczytajcie co to jest klimat.

Przede wszystkim zwróćcie oczęta w kierunku "czynników klimatotwórczych", najlepiej teraz, bo to nie jest "pogoda za oknem".