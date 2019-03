Duda chciał odwołania Kurskiego, na razie go utemperuje. Wprowadził swoich ludzi do zarządu TVP

chi-neng 3 godziny temu Oceniono 11 razy 11

"Powołanie do zarządu Marzeny Paczuskiej i Piotra Pałki..."

"...udało mi się wprowadzić "swoich" ludzi do zarządu TVP"

------

No, jeżeli „WALCIE SIĘ „- PACZUSKA i Pałka, należą do „ludzi prezydenta”, to cały ten Pałac Prezydencki zaczyna wygladać niczym „ruchadło leśne” !

Nie pomne pary prezydenckiej jako te grzyby trujące...