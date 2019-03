Niedziele handlowe 2019. Czy 17 marca zrobimy zakupy?

Od stycznia 2019 roku musimy przyzwyczajać się do zmienionych przepisów dotyczących niedziel handlowych. Od początku tego roku obowiązuje zasada, że niedziele handlowe wypadają tylko raz w miesiącu. Czy 17 marca to jedna z nielicznych niedziel handlowych? Z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wynika, że niedziele handlowe wypadają w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a to oznacza, że jutro sklepy będą zamknięte.

Niedziele handlowe 2019. Kiedy kolejna niedziela z zakupami?

Najbliższa niedziela handlowa wypada 31 marca, a kolejna już 14 kwietnia. Kwiecień jest wyjątkowy pod względem ilości niedziel handlowych - w tym miesiącu wypadną aż dwie, co ma związek z wypadającą w tym miesiącu Wielkanocą. Kolejnym miesiącem, podczas którego niedziel handlowych będzie więcej, jest grudzień.