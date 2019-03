Strajk nauczycieli bez katechetów. Kurie: Na pierwszym miejscu Ewangelia, nie rzeczy materialne

almagus pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Oni najlepiej zarabiają w szkołach!

Będą mieli czas na onanizm?

Ziemia jest globem, a niebo to wszechświat, ale nieuk naucza inaczej!

Jeszcze pomolestuje katechezą napletek czy łechtaczkę.



Tak naprędce bożym w podzięce.



Najpierw ministrantem.

Po mszy wyciąga pana.

Jak nie być dewiantem?

Wiara onanizowana.



Z ręką w kieszeni.

Gromi katechetka.

Zaciąga do ciemni.

I szuka napletka.



Ty jesteś jak święty.

Mówi po spowiedzi.

Katecheta wzięty.

Przyjdź, to cię nawiedzi.



Chłopaki buszują.

Na strychu kościoła.

Stosunki skutkują.

Nagroda matoła.



Po tyłku dziewczyna.

Co chodzi wąwozem.

Na niej się poczyna.

Po bożemu „zmożem”!



Sam też upoluje.

Bo go bierze wiara.

Oporne morduje.

Jak bóg dał, się stara!



