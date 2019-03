Od "marginalnego problemu" po handel organami. Najbardziej szokujące cytaty z konferencji o pedofilii

W raporcie dotyczącym pedofilii, który przedstawił w czwartek episkopat, skupiono się na liczbach. Z danych zebranych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że od 1 stycznia 1990 r. do czerwca 2018 r. w diecezjach i zakonach na terenie całej Polski doszło do 382 przypadków wykorzystywania seksualnego - to liczba duchownych pedofilów. Ofiar zgodnie ze statystykami jest 625. Tezy, które podczas konferencji padały z ust duchownych, nierzadko budziły zdziwienie, żeby nie powiedzieć - szok. Wybraliśmy te najbardziej kontrowersyjne.

Abp Stanisław Gądecki o przyczynach pedofilii: Seksualizacja dzieci

Prym w formułowaniu dość dziwnych wniosków wiódł abp Stanisław Gądecki, dla którego jedną z przyczyn pedofilii jako takiej, jest seksualizacja dzieci poprzez edukację seksualną.

Tworzy się programy seksualizacji dzieci, aby jak najwięcej zarobić na środkach antykoncepcyjnych i puścić w ruch życie seksualne życie. A z drugiej strony jest atak na to, co doprowadziło do późniejszego przestępstwa. To jest prostackie wytłumaczenie, ale z jednej strony jest ogromny przemysł, który pompuje stronę seksualną, a z drugiej strony od razu pałką w głowę tych, którzy się poddają temu przestępstwu.

- przekonywał duchowny.

Hierarcha niejednokrotnie podczas konferencji rozmywał problem pedofilii wśród duchownych. Zwracał uwagę na sfery niezwiązane z wykorzystywaniem seksualnym i mówił o krzywdzeniu dzieci w ogóle. Od abp Gądeckiego usłyszeliśmy:

A co z handlem organami?

Zacieśniamy problem od szerokiego do wąskiego, zamiast mówić o całej skali problemów nadużyć wobec dzieci: turystyce seksualnej, handlu organami, zmuszaniem dzieci do tego, aby były żołnierzami. Dziecko jest bezbronne. Powinniśmy wrócić do istoty problemu, a nie marginalnego problemu jakim jest pedofilia.

I dalej:

To jest problem znacznie szerszy, aniżeli tylko pedofilia i dopóki poważnie się nie podejdzie do całego problemu, to będziemy uspokajać sumienia, że to jest kwestia tylko tych efebofilów czy pedofilów i poza tym wszystko jest w porządku.

"Pedofilia to problem całego świata"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski bronił też duchowieństwa poprzez przedstawianie pedofilii jako zjawiska ogólnego, dotyczącego "całego świata". - To nie jest problem samego Kościoła, to problem całego świata. Bo jeżeli dotyczy on 18 milionów wykorzystywanych dzieci, to znaczy, że to nie są wszystkie 18 milionów w Kościele. To problem dotyczący całych warstw społeczeństwa - przekonywał.

Innym razem arcybiskup próbował postawić Kościół niejako w roli ofiary, której autorytet próbuje się podkopać.

Przyzwyczailiśmy się do hasła ukutego ideologicznie, mianowicie “pedofilia w Kościele”. To hasło dość zręcznie dobrane miało z jednej strony wskazać na problem, jaki istnieje. Z drugiej zaś strony poderwać autorytet Kościoła i doprowadzić do tego, ażeby zaufanie wiernych do samej hierarchii zostało zniszczone

- mówił Gądecki.

Abp Marek Jędraszewski: "Zero tolerancji dla pedofilii" niczym Holokaust

Jeśli chodzi o dobór taktyki, jak mówić o księżach-pedofilach, broniąc jednocześnie Kościoła-ofiary, przewodniczącego KEP przebił abp Marek Jędraszewski, który mówił o "nieskazitelnej stanowczości" wobec wykorzystywania dzieci. - "Nieskazitelna stanowczość", a nie jak w mediach często się mówi "zero tolerancji", dlatego, że to sformułowanie ma charakter w jakiejś mierze totalitarny - powiedział abp Jędraszewski. Jak bezkompromisowe przeciwstawianie się pedofilii łączy się z totalitaryzmem? Arcybiskup spieszy z wyjaśnieniem:

Kiedy nazizm hitlerowski walczył z Żydami stosował wobec nich "zero tolerancji", w wyniku czego powstał Holokaust. Kiedy w systemie bolszewickim stosowano zero tolerancji wobec wrogów ludu, doszło do kolejnej masakry w skali liczącej dziesiątki, a może nawet setki milionów ofiar

- usłyszeliśmy podczas konferencji.

W dalszej części tej wypowiedzi abp Jędraszewski stwierdził, że Kościół musi także okazywać miłosierdzie księżom-pedofilom:

Kościół musi być nieskazitelnie stanowczy w piętnowaniu zła, ale musi także zgodnie z tym, czego uczył nas Jezus, wzywać do nawrócenia, pokuty i okazywać miłosierdzie sprawcom, jeśli oni chcą podjąć nowe życie, szczerze żałują i dążą do wewnętrznego nawrócenia. To jest przesłanie ewangelii, któremu Kościół musi być przede wszystkim wierny.