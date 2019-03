Po raporcie o pedofilii. Katolicki dziennikarz: Kościół robiący uniki zostawia fatalne wrażenie

Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dzisiaj raport na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w polskim Kościele. Duchownych, którzy się tego dopuścili, w latach 1990-2018, było 382. Ofiarami miało być natomiast 625 nieletnich, z czego 345 przypadków dotyczyło dzieci poniżej 15. roku życia.

Jak mówi Gazeta.pl dziennikarz Artur Sporniak, kierownik działu Wiara w "Tygodniku Powszechnym", opublikowanie tego raportu przez Episkopat to "spóźniony sprawdzian", w dodatku dość kiepsko zdany przez hierarchów.

Wspomina, że poważnie problemem pedofilii w Kościele KEP zajął się w 2014 roku, gdy powołano koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży o. Adama Żaka (nie należy do Episkopatu) i przeszkolono duchownych w tym zakresie.

"Taki Kościół, robiący uniki, zostawia fatalne wrażenie"

- Ten raport to owoc tych pięcioletnich starań... To dość słaby wynik, jak na te kilka lat - ocenia Sporniak. Wskazuje również, że ogólny obraz konferencji, na której przedstawiano wyniki raportu pozostawiał wiele do życzenia.

- Z zewnątrz to wyglądało tak, jakby Kościół próbował się usprawiedliwiać, że "nie tylko oni". Taki Kościół, który nie chce wziąć odpowiedzialności, robiący uniki, zostawia fatalne wrażenie - stwierdza dziennikarz "Tygodnika Powszechnego".

Na konferencji - co wielokrotnie podnosili niektórzy z komentatorów - zabrakło zdecydowanych przeprosin ze strony hierarchów, skierowanych do ofiar duchownych. Sporniak zaznacza jednak, że mniej więcej taki apel można było usłyszeć z ust abp Wojciecha Polaka.

"Niebo a ziemia w porównaniu z raportem niemieckiego episkopatu"

To ujawnia, jaki jest ten Episkopat. Są w nim osoby, które poświęcają całą energię na walkę z tym problemem, jak o. Żak, a niektórzy arcybiskupi obecni na konferencji znacznie osłabili wymowę zdarzenia. Ja tłumaczę to sobie tak, że arcybiskupi Jędraszewski i Gądecki, ponownie dzisiaj wybrani na wiceprzewodniczącego i przewodniczącego KEP, wsłuchali się w głos większości w Episkopacie. Arcybiskup Polak z o. Żakiem natomiast zaprezentowali tę część Episkopatu, która naprawdę zajęła się problemem pedofilii

- mówi Artur Sporniak.

Dziennikarz zaznacza, że cieszy go pojawienie się tego raportu, ale nazywa go "skromnym początkiem". - Porównując to z raportem niemieckiego episkopatu, to jest niebo a ziemia. W Niemczech wynajęto niezależne instytucje, także naukowe, udostępniono im archiwa. W kilka lat powstał spory, wieloaspektowy raport - kwituje.