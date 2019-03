Episkopat apeluje ws. niedziel handlowych. To "dobra kulturowe, wyróżnik europejskiej cywilizacji"

leszlong 18 minut temu Oceniono 3 razy 3

"„Dla wierzących chrześcijan niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, pamiątką Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz uobecnieniem Pięćdziesiątnicy - Zesłania Ducha Świętego, dniem szczególnym, prawdziwym świętem przeżywanym zarówno we wspólnocie wiary, jak i w rodzinach, w przestrzeni kultury i natury” - przypominają biskupi."



Proszę biskupów o poważne traktowanie wiary. Oto lista dni ważnych dla chrześcijan czyli tych, które powinny być wolne od pracy:

Poniedziałek - dzień poświęcony Trzeciej Osobie Trójcy Świętej - Duchowi Świętemu. Dlaczego? Odpowiedź oczywista - rozpoczynamy w tym dniu pracę lub naukę i prosimy Ducha Świętego o światło na cały tydzień.

Wtorek - dzień poświęcony Aniołom i Świętym.

Środa - w tym dniu odmawia się Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ale kto wie, że każda środa poświęcona jest Oblubieńcowi Maryi i Opiekunowi Pana Jezusa - św. Józefowi? (Św. Józef jest Patronem dobrej śmierci, toteż dawniej w środę niekiedy też więcej niż w inne dni tygodnia modlono się za zmarłych).

Czwartek - dzień Ostatniej Wieczerzy - dzień szczególnego kultu Eucharystii i Dzień Kapłański (Eucharystię i Kapłaństwo Pan Jezus ustanowił w czwartek).

Piątek - dzień Męki Pańskiej i poświęcony kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Sobota - dzień Matki Bożej. I co ciekawe, sobota najczęściej jest pogodna. Stare podania, bodajże z apokryfów - mówiły, że w sobotę jako w dzień Maryi i dzień, w którym suszyły się pieluszki Dzieciątka Jezus, słońce musi zaświecić chociaż na chwilę. I najczęściej tak jest, ale nie zawsze.

Niedziela - dzień Zmartwychwstania Pańskiego (uwieńczenia dzieła Odkupienia - dlatego o tym dniu piszę na końcu) poświęcona jest Trójcy Świętej i Opatrzności Bożej. Przed Soborem Watykańskim II w każdą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego kapłan odmawiał prefację o Trójcy Świętej.