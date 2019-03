Członkowie KRS wybrani zgodnie z konstytucją? Trybunał Konstytucyjny odracza ogłoszenie wyroku

W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zmieniała zasady wyboru sędziów-członków KRS. Zgodnie z nią wyboru 15 członków-sędziów Rady na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm, a nie środowisko sędziowskie, jak było przed nowelizacją. Posłowie wybrali nowych członków KRS w marcu 2018 r.

W związku z wątpliwościami co do konstytucyjności tych i innych przepisów ws. Krajowej Rady Sądownictwa, do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły wnioski nowej KRS i grupy senatorów PiS dotyczące zbadania ustawy. Przewodniczący KRS Leszek Mazur tłumaczył, iż wniosek ma docelowo rozwiać wątpliwości i "wzmocnić" pozycję rady.

Trybunał Konstytucyjny miał ogłosić wyrok w czwartek 14 marca, jednak prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że do niejawnego posiedzenia i publicznego ogłoszenia wyroku dojdzie jednak 25 marca.

- W dniu wczorajszym do mnie jako prezesa, a jednocześnie przewodniczącego składu orzekającego, wpłynął wniosek jednego z sędziów TK, wniosek poza procedurami, wniosek zmierzający do tego, żeby skład orzekający podjął określone czynności w ramach orzekania. Informuję państwa o tym, bo dla składu orzekającego była to sytuacja zupełnie zaskakująca i właściwie sytuacja niebywała

- dodała w czwartek Julia Przyłębska, komentując wyroku. Nie wyjaśniła jednak, czy oznaczało to próbę wpłynięcia na wynik postępowania w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny odracza wyrok ws. KRS

Przesunięcie daty ogłoszenia wyroku oznacza, że decyzja zapadnie tuż po tym, jak 19 marca dojdzie do rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań dotyczących niezależności KRS.

Trybunał w Luksemburgu zajmie się pytaniami, które dotyczą m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności.