Jerzy Kalibabka "Tulipan" nie żyje. Przestępca-uwodziciel z czasów PRL miał 62 lata

Jerzy Kalibabka zmarł w Dziwnowie w wieku 62 lat - informuje "Super Express". Mężczyzna zasłynął w czasach PRL jako uwodziciel, który wyłudzał od kobiet ich majątek.

Nie żyje Jerzy Kalibabka. Przestępca-uwodziciel zmarł w wieku 62 lat

Jerzy Kalibabka urodził się w 1956 w Kamieniu Pomorskim, jednak wychowywał się w Dziwnowie. Jego ojciec był rybakiem i funkcjonariuszem ORMO, jego rodzina posiadała niewielką przystań i kuter. Kiedy jego ojciec zmarł, poświęcił się pracy, dzięki której utrzymywał rodzinę. Zakończył edukację na szkole podstawowej.

W 1977 roku przeprowadził się do Międzyzdrojów, gdzie dopuścił się pierwszych oszustw i kradzieży. Celem Jerzego Kalibabki stały się starsze od niego kobiety, w tym turystki z Niemiec. Po pewnym czasie mężczyzna przeniósł się do Szczecina, gdzie próbował zajmować się sutenerstwem. Po tym, jak poznał pracującą w zakładzie jubilerskim dziewczynę, która nauczyła go, jak rozpoznawać biżuterię, przedstawiał się jako złotnik. Przez jakiś czas parał się także nielegalnym handlem walutą.

Kalibabka był wielokrotnie zatrzymywany przez Milicję Obywatelską. Został aresztowany w 1980 roku i osadzony w areszcie w Kamieniu Pomorskim. Niedługo po zatrzymaniu udało mu się uciec, gdy funkcjonariusze odprowadzali go po badaniach rentgenowskich wykonywanych w pobliskiej przychodni. Po ucieczce z więzienia kontynuował działalność przestępczą, posługując się fałszywymi nazwiskami. Ponownie aresztowany został w kwietniu 1982 roku.

Sąd w Nowym Sączu postawił mu zarzuty popełnienia 103 przestępstw na terenie całej Polski - chodziło m.in. o kradzieże, oszustwa, wyłudzenia, uwodzenie nieletnich, rozboje, pobicia i gwałty. Wartość skradzionych przez Kalibabkę przedmiotów szacuje się na 15 milionów złotych, a lista osób przez niego poszkodowanych to około 200 nazwisk. Został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności i blisko milion złotych grzywny. Po odbyciu 9 lat i 8 miesięcy więzienia został zwolniony na skutek amnestii. Wrócił do rodzinnego miasta, gdzie otworzył kawiarnię i związał się z nastoletnią dziewczyną.

Historia Jerzego Kalibabki stała się inspiracją dla twórców serialu "Tulipan", który powstał w 1986 roku. Słynny przestępca był konsultantem w trakcie jego tworzenia. Dzięki zarobionym w ten sposób pieniądzom spłacił nałożoną na niego grzywnę.