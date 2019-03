Krzysztof Rutkowski stracił prawo jazdy. "Spieszyłem się, to sprawa alarmowa"

dziadekjam pół godziny temu Oceniono 14 razy 12

"- Podróżowałem z Gdańska, gdzie spotkałem się z matką zaginionej Iwony Wieczorek. Jechałem do Bytowa. Spieszyłem się, bo była to sprawa alarmowa - mówił były detektyw."

======================================================

Pogięty ciul! Swoje draństwo próbuje przykryć używając nazwisk swoich klientów. Samo to dyskwalifikuje go w tej branży. Ale czego się spodziewać po eks ZOMOwcu...

Myślę, że pani Wieczorek powinna tego chama podać do sądu. Może jakiś prawnik się tym zainteresuje i wreszcie skutecznie wyeliminuje tę pijawkę...